Turris – Ufficiale l’acquisto di Zanoni

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Zanoni(classe 1999) a titolo temporaneo.

Esterno sinistro di spinta, arriva in prestito dalla ATALANTA B.C., società detentrice del cartellino che lo prelevò ragazzino dalla Luisiana e con la cui casacca diversi successi ha raggiunto in ambito giovanile fino ad approdare in formazione Primavera, ispirandosi in quegli anni all’attuale terzino della Nazionale, Leonardo Spinazzola. “Ai tempi dell’Atalanta – ricorda il neo corallino – ho avuto la fortuna di allenarmi in più di un’occasione con la prima squadra e Spinazzola era il mio modello per spinta e velocità”.

Decisivi, per il buon esito dell’operazione, i rapporti intessuti con il club bergamasco dal direttore generale dell’area tecnica corallina, Rosario Primicile.

Nel corso della sua giovane carriera, Zanoni ha intanto accumulato già tre stagioni nel calcio “dei grandi”: prima l’esperienza di Modena disputando un campionato di vertice in serie D; poi il passaggio in C al Gubbio (13 presenze e 1 gol nel 2019-2020 prima dell’interruzione); infine la conferma tra i professionisti con l’ultima annata nelle fila del Ravenna (17 presenze condite da una marcatura).

“Non vedo l’ora – riprende Zanoni – di confrontarmi con il girone meridionale di C, che mi ha sempre affascinato, e di entrare nel vivo del progetto Turris. Mi ha persuaso il discorso del direttore, che aveva già ottimi contatti con il mio agente, Antonio Sabato. Possiamo essere l’outsider in un raggruppamento di ferro facendo leva su una rosa dall’età media non elevata e sulla voglia di attuare un tipo di calcio propositivo come quello di mister Caneo, che si addice alle mie caratteristiche”.

A proposito delle quali Zanoni spiega: “Sono un esterno più basso che alto, ma certamente di spinta. Nel 3-4-3 posso fungere da quarto di centrocampo, anche se nell’ultimo campionato a Ravenna ho giocato qualche partita anche nella difesa a tre da braccetto sinistro”.

La S.S. TURRIS CALCIO dà un caloroso benvenuto ad Enrico Zanoni.