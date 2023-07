Turris – Ufficiale il ritorno di Franco

La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquistato a titolo definitivo dall’Avellino il calciatore Daniele Franco. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 2025.

Daniele torna nuovamente a vestire la maglia rosso corallo dopo la parentesi in prestito da gennaio fino al termine dello scorso campionato. Franco aveva già precedentemente fatto parte della nostra squadra dalla serie D fino al secondo anno di Lega Pro prima della breve esperienza all’Avellino per poi fare nuovamente ritorno, inizialmente in prestito nella sessione di mercato invernale 2023, nella città del corallo: “Ho voluto fortemente ritornare a Torre del Greco – spiega il regista classe 1994 – perchè ho sentito piena fiducia da parte della società e di tutto lo staff tecnico. Sono contento di poter riabbracciare anche i tifosi che nutrono grande affetto verso i miei confronti. Darò fino all’ultima goccia di sudore per questa maglia e questo popolo innamorato dei colori rosso corallo. Sono tornato con la convinzione che quest’anno possiamo divertirci grazie anche all’arrivo di mister Caneo”.