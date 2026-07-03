Turris – Ufficiale il classe 2007 Lupi

La FC Turris 1944 è lieta di annunciare l’arrivo del difensore Romeo Lupi, che vestirà la maglia corallina nella prossima stagione sportiva.

Classe 2007, nato a Firenze, Lupi è un terzino destro cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, una delle realtà più apprezzate del panorama calcistico nazionale per la valorizzazione dei giovani talenti.

Nel corso del proprio percorso di crescita ha maturato importanti esperienze con le maglie del Tuttocuoio e della Nocerina, proseguendo il proprio processo di formazione in contesti competitivi e di assoluto valore per il calcio giovanile e dilettantistico italiano.

Difensore moderno, dinamico e versatile, nel corso degli anni ha saputo adattarsi a diversi ruoli sulla corsia di destra, mettendo in mostra corsa, intensità e spiccata propensione al sacrificio al servizio della squadra.

Il suo arrivo rappresenta un ulteriore investimento della società sui giovani prospetti e sulla costruzione di un progetto tecnico orientato al presente e al futuro del club.

La FC Turris 1944 dà il benvenuto a Romeo Lupi nella famiglia corallina e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive in rossoblù.