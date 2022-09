Turris – Ufficiale il 2001 Haoudi dal Frosinone

S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Hamza Haoudi, classe 2001, che arriva dal Frosinone Calcio fino al termine della stagione 2022-2023 con la formula del prestito.

L’estroso centrocampista offensivo italo-marocchino, capace di ricoprire più ruoli dalla mediana in su, si è messo in evidenza durante il pre-campionato nella rosa allenata da Fabio Grosso, andando anche a segno nella prima uscita ufficiale in Coppa Italia contro il Monza. Nella scorsa stagione, sempre nelle fila del Frosinone, ha collezionato 4 presenze in B.

Nel campionato di C 2020-21, invece, 35 presenze, 4 gol e 3 assist con la maglia del Livorno, Club con cui ha debuttato in cadetteria nel 2019-20.

S.S. Turris Calcio formula ad Hamza un caloroso benvenuto.