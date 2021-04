Turris – Ternana: 0-1. La Ternana non fa sconti a nessuno

Non regala nulla la Ternana che vince anche al Liguori di Torre del Greco con un gol nel finale di Vantaggiato. Gli uomini di Caneo provano a sfruttare le occasioni avute, ma nel momento della conclusione qualcosa evidentemente non ha funzionato.

Primo tempo

Al 25′ occasionissima per la Turris. Gran palla in profondità di Tascone per Giannone, il 10 corallino aggancia ma a tu per tu con Casadei calcia oltre il palo.

Al 29′ ci provano ancora i padroni di casa con Tascone, che dopo una grandissima giocata a centrocampo, serve D’Ignazio che scende velocissimo in fascia, si accentra e torna da Tascone che calcia dal limite dell’area, sfortunatamente il pallone va alto.

Al 42′ azione personale di Giannone che salta tutta difesa della Ternana, ma al momento del tiro, complice il pallone finito sul suo piede debole, calcia fuori.

Secondo tempo

Al 60′ Prima vera occasione per la Ternana con Vantaggiato che calcia dai 25 metri, ma il pallone sfiora il palo.

Al 78′ buona giocata di Longo che a centrocampo si libera dalla marcatura, entra in area ma lascia male.

Al 79′ vantaggio della Ternana con Vantaggiato, che riceve palla al limite dell’area ed imbuca all’angolino.

Finisce dunque con l’ennesima vittoria della Ternana, che non fa sconti ai corallini e continua la sua striscia di vittorie.

La Turris, per prendersi la salvezza, domenica prossima sarà impegnata a Cava de Tirreni contro la Cavese, reduce da una vittoria molto importante contro il Teramo.