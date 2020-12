Turris – Teramo 1-1: le parole di Giannone e Da Dalt: “Abbiamo reagito bene dopo il ko col Catanzaro”

Le parole di Giannone e Da Dalt.

Giannone: “abbiamo provato questa nuova posizione in campo in settimana, e devo dire che mi sono trovato molto bene”. Torna anche sulla sconfitta di Catanzaro il 10 corallino: “la sconfitta brucia ancora, ci sono state anche situazioni particolari, ma oggi abbiamo reagito bene”. E sul suo nuovo ruolo aggiunge: “mi trovo bene nel mio nuovo ruolo, mi piace perché posso svariare molto.”

Da Dalt: “siamo una squadra che non molla mai, ci teniamo stretto questo pareggio”. Ecco come esordisce Da Dalt, che poi aggiunge: “sono sempre a disposizione della squadra, voglio dare il mio contributo. Poi vorrei proseguire il mio rapporto con la Turris, ma ne parleremo con la società”.