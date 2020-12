Turris – Teramo 1-1: corallini con la politica dei piccoli passi

Finisce in pari il match tra Turris e Teramo. Buona prova degli uomini di Fabiano che nella ripresa riescono a recuperare lo svantaggio iniziale.

Primo tempo

Al 1′ si affaccia subito il Teramo con Costa Ferreira che prova dai 20 metri, Abagnale si rifugia in angolo.

Al 6′ punizione dal limite per il Teramo, calcia Bombagi, palla alta.

Al 12′ Turris vicina al vantaggio. Fabiano serve sul filo del fuorigioco Pandolfi, che a tu per tu col portiere spara alto.

Al 19′ vantaggio Teramo. Santoro raccoglie palla alla sinistra dell’area di rigore, si accentra e calcia a giro battendo l’estremo difensore corallino.

Secondo tempo

Al 52′ gol annullato ai corallini. Punizione dalla destra, Longo arriva prima di tutti, ma per l’arbitro era in fuorigioco.

Al 68′ ci prova la Turris con Pandolfi che scappa ancora sul filo del fuorigioco, ma calcia fuori.

Al 71′ pareggio Turris. Sponda di petto di Pandolfi dal limite dell’area, la palla arriva a Giannone che spedisce alle spalle di Lewandowski.

Al 74′ si fa vedere il Teramo dalle parti di Abagnale. Ilari calcia dai 20 metri, deviazione di Lorenzini, si deve impegnare l’estremo difensore corallino per mettere in angolo.

Al 90′ occasione Teramo con Mungo che dal limite dell’area calcia di prima, ma il pallone è alto.

Ottima la prestazione della Turris, che torna a fare punti dopo il ko esterno col Catanzaro. I corallini salgono dunque a 21 punti in classifica.