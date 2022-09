Turris – Taranto: 2-1. I corallini tornano a vincere anche al Liguori

Vince ancora la Turris. Dopo i 3 punti conquistati a Castellammare, i corallini vincono anche tra le mura amiche, questa volta in rimonta, contro un Taranto che non ha mollato fino all’ultimo secondo. Si sblocca finalmente e risolve una gara ostica Salvatore Longo.

Primo tempo

Al 2′ ci prova subito Giannone dai 20 metri, ma blocca Russo.

Al 6′ ci prova Haoudi dal limite dell’area, Russo manda in angolo.

Al 12′ Taranto in vantaggio. Guida realizza un gran gol con un tiro dalla distanza che batte Perina.

Al 38′ pari della Turris. Dagli sviluppi di un corner dalla sinistra, esce male il portiere e Frascatore trova il gol con un’incornata.

Al 42′ angolo dalla destra, Santaniello stacca di testa ma sbaglia.

Secondo tempo

Al 60′ Romano va vicino al vantaggio. Raccoglie un cross dalla destra, ma spedisce fuori in tuffo.

Al 70′ ci prova Contessa da fuori area. Pallone alto.

Al 78′ Turris vicina al vantaggio. Maniero raccoglie un cross dalla sinistra, ma non riesce a realizzare.

Al 79′ Turris in vantaggio. Maniero trova in area Ercolano con un pallone fantastico, l’esterno corallino calcia e sul tap-in realizza Longo.

Al 80′ subito Taranto vicino al pari con Guida che da posizione defilata calcia, ma il pallone sfiora il palo.