Turris – Taranto: 1-2. Le parole di Caneo: “Tante volte perdiamo il ritmo del palleggio e caliamo”

Dopo la sconfitta contro il Taranto, ai microfoni c’è mister Caneo.

“È un peccato perché abbiamo iniziato bene, siamo andati in vantaggio e la sconfitta non ci stava proprio. Sono molto amareggiato, mi dispiace aver dato questa delusione”.

Su cosa è mancato: “È mancata la giocata principale per raddoppiare e finire la partita”.

Sull’autogol: “È avvenuto perché ho detto di prestare attenzione sulle corsie esterne”.

Sui cali di concentrazione: “Tante volte perdiamo il ritmo del palleggio e caliamo”.

Sulla fantasia di Giannone e Leonetti mancata: “Hanno il dribbling e la fantasia per mettere in difficoltà le difese, oggi è mancata ma non posso rimproverare niente”.