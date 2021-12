Turris – Taranto: 1-2. I Corallini chiudono l’anno con una sconfitta

Finisce con una sconfitta il 2021 dei Corallini, che dopo il vantaggio iniziale di Tascone si fanno rimontare dal Taranto.

Primo tempo

Al 3′ Samtarpia si divora il vantaggio per il Taranto. A tu per tu con Perina calcia in diagonale, ma il pallone si stampa sul palo.

Al 4′ subito la risposta della Turris con Giannone che calcia dai 20 metri, il pallone finisce di poco a lato.

Al 13′ Turris ancora pericolosa, stavolta con Santaniello, che impatta di testa dopo un cross di Giannone, il pallone finisce alto.

Al 20′ Turris in vantaggio. Leonetti porta palla fino al limite dell’area di rigore, poi appoggia a Tascone che a pochi passi dal portiere non sbaglia.

Al 24′ punizione perfetta di Giannone dai 25 metri, ma Chiorra salva togliendo il pallone dall’incrocio dei pali compiendo una grandissima parata.

Al 30′ pareggio del Taranto con un autogol di Tascone, che su un cross colpisce male il pallone e lo spedisce, suo malgrado, alle spalle di Perina.

Al 34′ Franco calcia dal limite dell’area, il pallone finisce alto.

Secondo tempo

Al 48′ occasione Taranto. Saraniti colpisce di testa a botta sicura ma Esempio con un salvataggio miracoloso evita il gol.

Al 50′ doppia occasione Turris. Di Nunzio colpisce la traversa sugli sviluppi di una punizione dalla destra. Il pallone resta in campo e Tascone calcia da fuori area mandando di poco al lato.

Al 56′ miracolo di Perina che con un grandissimo riflesso salva su una deviazione a botta sicura di Saraniti.

Al 72′ vantaggio del Taranto con Saraniti, che dopo un’azione con tanti rimpalli riesce a ribadire in rete.

Al 87′ Giannone ci prova dal limite dell’area, ma il pallone finisce alto.

Chiude in leggero calo il 2021 la Turris, che dopo un inizio strabiliante di stagione è chiamata a rialzarsi per fare una seconda parte di stagione sul livello della prima.