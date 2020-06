Turris – Si riparte anche dai giovani: confermati Esempio, Fabiano, Di Dato, D’Alessandro, Lonoce ed Esposito

La beata gioventù. Anche in serie C, saranno fondamentali i giovani. La Turris del presidente Antonio Colantonio e del D.G. Primicile ne vanta di interessanti e soprattutto cresciuti con la maglia corallina addosso. È il caso di Stefano Esempio, difensore classe ’99 che vanta già oltre 100 presenze o del centrocampista Raffaele Fabiano ’00. Importanti anche le conferme di Vincenzo Di Dato, torrese doc, di Simone D’Alessandro difensore del ’99 e del portiere Flavio Lonoce che anche in serie C, difenderà i pali della Turris. Completa il quadro delle conferme odierne, Giuseppe Esposito, jolly che puo’ essere utilizzato sia come centrocampista che come difensore. A tutti l’in bocca al lupo della società e i doverosi migliori auguri di buon lavoro con la maglia della Turris.

Ufficio stampa Turris Calcio 1944