Turris – Si giocherà al Pinto di Caserta il match con la Casertana

Turris-Casertana si giocherà al Punto di Caserta. Ecco il comunicato della Lega.

La Lega, preso atto che il 1° novembre 2020 è prevista la disputa della gara Casertana-Turris, programmata allo Stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino e preso atto che la società Casertana F.C. S.r.l. ha richiesto di poter disputare presso lo Stadio “Alberto Pinto” di Caserta la gara in oggetto.

Considerato che

● la Casertana in data 29 ottobre 2020 ha comunicato l’avvenuto completamento dei lavori che hanno interessato lo Stadio “Alberto Pinto” di Caserta inerenti al rifacimento del terreno di gioco, corredata da comunicazione del Comune di Caserta che certifica la rinnovata agibilità dello Stadio “Alberto Pinto” di Caserta;

● vista la documentazione prodotta per il rispetto dei Criteri Infrastrutturali di Lega Pro per la Stagione 2020-2021 dello Stadio “Alberto Pinto” di Caserta;

● nelle more della presentazione dell’istanza di rientro;

la Lega Italiana Calcio Professionistico dispone che la gara Casertana-Turris in programma DOMENICA 1° NOVEMBRE 2020 con inizio alle ore 17.30 sia disputata presso lo Stadio “Alberto Pinto” di Caserta.

Pubblicato in Firenze il 30 ottobre 2020

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli