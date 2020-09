Turris – Si dimette il Team manager Galasso

La S.S. TURRIS CALCIO prende atto delle dimissioni formalizzate dal Team manager Eugenio Galasso e comunica di averle accettate in data odierna.

“Ringrazio la S.S. Turris – riferisce lo stesso Galasso -, con a capo il presidente Colantonio, ma per sopraggiunti motivi personali sono

costretto a rassegnare le dimissioni dal ruolo di Team manager della prima squadra. Faccio i miei migliori auguri alla Turris per il

prossimo campionato di serie C”.

La S.S. TURRIS CALCIO ringrazia Eugenio Galasso per il contributo apportato nella sua seppur breve esperienza a Torre del Greco e gli augura le migliori fortune professionali.