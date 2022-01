Turris – Sgambatura in famiglia, a Picerno il primo impegno ufficiale

Dopo la partitina in famiglia disputata sabato, la prima squadra si ritroverà al “Liguori” mercoledì per la ripresa della preparazione con obiettivo puntato sul primo impegno di campionato del nuovo anno, fissato – secondo l’attuale calendario della serie C – domenica 23 gennaio con la trasferta sul campo del Picerno.