Turris – Servizio navetta per lo stadio in occasione della gara con il Monopoli

Nella consapevolezza delle difficoltà logistiche determinate dalla obbligatoria separazione delle vie di accesso allo stadio da parte delle due tifoserie in occasione delle gare casalinghe della S.S. TURRIS CALCIO (con obbligo di afflusso per il pubblico locale da via Cimaglia), la società del presidente Colantonio, al fine di favorire un ritorno del pubblico allo stadio sempre più numeroso e di non penalizzare determinate categorie di abbonati e tifosi, domenica 5 settembre metterà a disposizione un “servizio-navetta” gratuito, attivo sin da un’ora prima l’inizio del match Turris-Monopoli (fischio d’inizio alle 17.30).

Pertanto, a partire dalle ore 16.30 e fino alle 17.15, le corse verso lo stadio “Liguori” partiranno da corso Vittorio Emanuele (Palazzo Vallelonga).

Resta inteso l’invito a riservare tale possibilità alle categorie di tifosi che maggiormente necessitano di accompagnamento allo stadio.