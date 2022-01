Turris – Servizio navetta anche per il match con la Vibonese

Nel ricordare che anche quest’oggi saranno aperti i botteghini lato tribuna dello stadio (dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 20) per la prevendita dei biglietti della gara Turris-Vibonese fino ad esaurimento dei limiti di capienza attualmente consentiti, la S.S. TURRIS CALCIO – al fine di agevolare l’afflusso al “Liguori” del pubblico locale (obbligo di accedere da via Cimaglia) – anche domenica metterà a disposizione il servizio-navetta gratuito, da riservare in via prioritaria a chi più necessita di accompagnamento allo stadio.

Le corse delle navette partiranno dalle ore 16 solo da corso Vittorio Emanuele (altezza Palazzo Vallelonga) e fino ad inizio gara (ore 17,30).