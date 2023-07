Turris – Saluta Di Nunzio, primo contratto per Nocerino

Comunicato Nocerino

La S.S. Turris Calcio comunica che Luca Nocerino, attaccante classe 2004, ha firmato un contratto di addestramento tecnico con la nostra società fino al 2024.

Nocerino, prodotto del nostro settore giovanile, è stato uno dei protagonisti della promozione in Primavera 3 della compagine corallina, allenata da mister Rosario Chiaiese, nella stagione 2021/22. L’attaccante andò a segno, nei tempi regolamentari, nella finale vinta dai nostri ragazzi contro il Fiorenzuola ai calci di rigore per 4-2. Vanta anche 5 presenza con la Prima Squadra.

Nato il 06/07/2004 nella cittadina tedesca di Offenbach, Nocerino ha giocato la scorsa stagione in prestito al Portici in serie D dove ha vinto con la Juniores Under 19 il titolo di Campione d’Italia risultando decisivo con una doppietta nello scontro finale contro l’Alcione Milano.

Saluti Di Nunzio

Tra qualche giorno inizierà ufficialmente la quarta stagione consecutiva in Lega Pro. Tra volti vecchi e nuovi che si raduneranno allo stadio “Amerigo Liguori”, non ci sarà quello di Francesco Di Nunzio. Tutta la società intende porgere un sentito ringraziamento per quanto Francesco ha dato nel corso di questi anni insieme alla maglia rosso corallo.

Per tutti noi è stato più di un semplice difensore centrale. Ha mostrato attaccamento a questi colori fin dal primo minuto diventando un esempio da seguire anche per i giovani che nel corso di questi anni si sono avvicendati nel nostro gruppo.

Anche se professionalmente le nostre strade si sono divise, Di Nunzio resterà nei nostri ricordi come uomo e professionista esemplare.

Buona fortuna Ciccio, Torre del Greco resterà sempre casa tua!