Turris – Sabato amichevole di lusso con la Roma Primavera

Amichevole di assoluto prestigio per la S.S. TURRIS CALCIO, che sabato 12 settembre (fischio d’inizio alle ore 17) ospiterà – allo stadio “Liguori” di Torre del Greco – la A.S. ROMA PRIMAVERA del tecnico Alberto De Rossi per test in vista dell’inizio degli impegni ufficiali della stagione 2020-2021.

La gara amichevole sarà disputata a porte chiuse.

Le richieste di accredito da parte di organi di informazione regolarmente registrati dovranno essere inviate – entro e non oltre le ore 20 di giovedì 10 settembre – all’indirizzo di posta elettronica stampaturris1944@libero.it.

Ciascuna richiesta dovrà pervenire su carta intestata, firmata dal direttore responsabile della testata, avendo cura di indicare i dati anagrafici di ciascun operatore dell’informazione per il quale si richiede l’accredito, allegando copia della relativa tessera di iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti (allegazione non dovuta per l’eventuale personale tecnico).

Le richieste – nel limite di 1 giornalista e 1 fotografo per testate giornalistiche cartacee e web; 1 giornalista per testate radiofoniche; 1 giornalista e 1 eventuale tecnico di ripresa per testate televisive/web tv – saranno valutate tenendo conto delle prescrizioni e delle limitazioni imposte dai protocolli federali vigenti (con particolare riferimento ai fotografi ammissibili a bordocampo), garantendo priorità a quelle testate che, in via comprovata e continuativa, seguono le due squadre.

Ufficio stampa Turris Calcio