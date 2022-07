Turris – Risoluzione del contratto con il difensore Lame

S.S. Turris Calcio comunica di aver definito la risoluzione consensuale del contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del difensore Elhadji Malick Thioune Lame (’98), già non aggregato al gruppo di calciatori convocato per il ritiro pre-campionato in corso.

La società desidera ringraziare il calciatore per l’impegno profuso nel corso della permanenza a Torre del Greco augurandogli le migliori fortune umane e professionali.