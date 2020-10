Turris – Rinforzo tra i pali, arriva il portiere Barone

La S.S. TURRIS CALCIO rinforza ulteriormente la batteria dei portieri assicurandosi il diritto alle prestazioni sportive dell’estremo difensore Simone Barone, classe 1999, che viene prelevato a titolo definitivo dallo Spezia e si lega al club corallino per una stagione.

Barone, nelle ultime quattro stagioni, è stato sempre aggregato alla prima squadra ligure, facendo da secondo e terzo portiere anche in B. Lo scorso gennaio era stato poi girato in prestito al Rimini in C prima dell’interruzione dei campionati.

L’operazione è stata favorita dalla proficua mediazione portata avanti dal direttore generale dell’area tecnica corallina, Rosario Primicile, e dal direttore sportivo Antonio Piedepalumbo con gli agenti del calciatore, gli avvocati Ignazio Leo e Diego Dorta.

“Ringrazio la Turris per l’opportunità, in particolare il direttore Primcile – dichiara Barone -. Mi metto da subito a completa disposizione dell’allenatore sperando di dare il mio contributo alla causa in un club importante come la Turris, che ha debuttato alla grande in questo difficile campionato di C”.