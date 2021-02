Turris – Rinforzo in attacco, ufficiale Boiciuc

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore moldavo Alexandru Boiciuc, contrattualizzato fino al 30 giugno 2021 con opzione per le due successive stagioni.

Classe 1997, attaccante centrale dotato di grandi mezzi fisici, Boiciuc già da qualche giorno si era aggregato al gruppo ed è stato valutato anche dal neo tecnico della prima squadra, Bruno Caneo.

Con il suo ultimo club, l’Academica Clinceni (militante nella serie A rumena), il calciatore era stato in attività fino allo scorso mese di gennaio. All’attivo anche 9 presenze con la Nazionale moldava.

La trattativa è stata definita questo pomeriggio alla presenza del direttore sportivo ed amministratore unico Antonio Piedepalumbo e dell’entourage del calciatore, rappresentato dall’avvocato Francesco De Marco e dal suo collaboratore Ciro Petrone.

“Sono molto felice di aver firmato con la Turris – commenta Boiciuc – e conto di dare del mio meglio da subito. Ho avuto un’ottima impressione dei compagni, dello staff e di una società che trovo molto professionale. Speriamo insieme di raggiungere, nel tempo, traguardi sempre più ambiziosi”.

Perfezionato il contratto, la società resta in attesa del transfer internazionale già in tempo utile per la prossima gara di campionato.

