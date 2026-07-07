Turris – Rinforzo in attacco, ufficiale Barone

La FC Turris 1944 è lieta di annunciare l’arrivo dell’attaccante Vincenzo Barone, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027. Nato a Napoli il 5 febbraio 1995, Barone è una punta centrale di 182 centimetri, conosciuta dagli addetti ai lavori con il soprannome di “Il Condor”, frutto del suo innato fiuto del gol e della capacità di farsi trovare sempre al posto giusto nel momento decisivo. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha successivamente proseguito il proprio percorso di formazione con la Primavera del Lanciano, iniziando poi una lunga esperienza nei campionati nazionali. Nel corso della sua carriera ha indossato tra le tante le maglie di Arzanese, Marcianise, Mantova, Gladiator, Taranto, Angri, Gelbison, Termoli, Francavilla e Acerrana, maturando un importante bagaglio di esperienza e confermandosi stagione dopo stagione come un attaccante affidabile e generoso. Barone arriva alla FC Turris 1944 per mettere al servizio della squadra qualità, forza fisica, spirito di sacrificio e quella determinazione che lo hanno sempre contraddistinto nel corso della sua carriera. Il suo innesto rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione dell’organico biancorosso, con l’obiettivo di mettere a disposizione dello staff tecnico un reparto offensivo competitivo, esperto e ricco di soluzioni.

La società dà il più caloroso benvenuto a Vincenzo Barone nella famiglia corallina, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.

Benvenuto Vincenzo e buon lavoro!