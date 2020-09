Turris – Report allenamenti: in gruppo Rainone, a parte Loreto. Stiramento per D’Alessandro

Al lavoro la Turris, secondo il programma della settimana tipo pre-gara, allo stadio Liguori. Allenamenti pomeridiani, con rifinitura che sabato sarà effettuata sempre al pomeriggio prima della partenza per il ritiro di Avellino (salvo slittamento della prima giornata di campionato).

Regolarmente in gruppo Rainone, da domani si aggreghera’ anche Persano, alle prese con un leggero affaticamento muscolare. Loreto lavora a parte per via di un trauma distorsivo al piede: da verificare le sue condizioni. Tempi di recupero più lunghi, invece, per D’Alessandro, i cui esami ecografici hanno evidenziato uno stiramento al quadricipite femorale.