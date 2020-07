Turris – Questione stadio: Serie C salva, arriva l’ok da Avellino

Sembra essere risolta la questione stadio in casa Turris. Il “C siamo” del sindaco Palomba via social lascia intendere che è arrivato l’ok da Avellino per indicare il Partenio come stadio in deroga per l’iscrizione alla Serie C. Una formalità che stava diventando un incubo, visto che a pochi giorni dal termine ultimo per l’iscrizione i corallini stavano incassando no a ripetizione. Il tutto per indicare in sede di iscrizione uno stadio nel quale poi la Turris non giocherà mai, in quanto al Liguori manca ormai soltanto la certificazione relativa al sintetico che arriverà ad agosto. Pericolo scampato insomma per i tifosi e per il club del patron Colantonio, che una volta definita la documentazione può cominciare a preparare con più serenità la prossima stagione.