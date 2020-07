Turris – Questione stadio, prende corpo l’ipotesi Avellino

“Forse Ci siamo”. Con queste parole il sindaco Giovanni Palomba ha postato una foto su Facebook che lo ritrae insieme al presidente della Turris Antonio Colantonio, con tra le mani un documento con l’intestazione “Comune di Avellino” relativo al settore Servizio Sport. Un’immagine eloquente che vuol dire tanto, ovvero che i corallini si sono rivolti al capoluogo irpino per ottenere lo stadio in deroga in vista dell’iscrizione alla C, presumibilmente il Partenio. Insomma, dopo l’acceso incontro di ieri con i tifosi corallini il sindaco non ha perso tempo. Si resta comunque in attesa di sviluppi e comunicazioni ufficiali.