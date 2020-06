Turris promossa in Lega Pro, Palomba: “È la vittoria di Torre del Greco, un plauso alla dirigenza”

“Ho appena appreso telefonicamente dal Presidente Antonio Colantonio che la nostra squadra cittadina, la Turris, è stata ufficialmente promossa in serie C.

Un traguardo importante ed atteso da anni che fa, di nuovo, sognare e sperare i tifosi, i cittadini e quanti nelle diverse stagioni sportive succedutesi ne hanno seguito le vicende e le vicissitudini.

Il mio plauso alla Dirigenza calcistica e tecnica, al Presidente e ai calciatori che, con dignità ed orgoglio hanno saputo indossare la maglia corallina, raggiungendo il prestigioso obiettivo.

Ritorniamo, finalmente, in serie C.

La vittoria della Turris è la vittoria di Torre del Greco che, dallo sport, può rilanciare la propria rinascita etica e sociale. Ad majora!”. Così il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba.