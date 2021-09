Turris – Prevendita per la gara con al Vibonese: info e prezzi

All’esito della riunione del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza), la U.S. Vibonese ha reso noto il circuito prescelto per la prevendita dei tagliandi di accesso alla gara VIBONESE-TURRIS, valida per la quinta giornata del campionato di Lega Pro, in programma domenica 26 settembre, alle ore 14.30, presso lo stadio “Razza” di Vibo Valentia.

I biglietti per il settore “Gradinata” destinato agli ospiti – al prezzo di euro 10,00 oltre diritti di prevendita – possono essere acquistati esclusivamente attraverso il circuito Go2 (www.go2.it), on line e presso i rivenditori di prossimità abilitati.

La prevendita, per i sostenitori della Turris, terminerà tassativamente alle ore 19 di sabato 25 settembre.