Turris – Prevendita per il turno infrasettimanale.

La S.S. TURRIS CALCIO ribadisce termini e modalità della prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara infrasettimanale di campionato contro il Campobasso, in programma mercoledì 20 ottobre (inizio ore 20) allo stadio “Liguori”, quando torneranno valide, ai fini dell’accesso all’impianto, tutte le tipologie di abbonamento stagionale 2021-22.

Confermato l’ingresso gratuito per i bambini fino ad 8 anni compresi (purché accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso e previo ritiro al botteghino del biglietto omaggio). Confermate, sempre per i settori riservati al pubblico di casa, anche le riduzioni in favore di under 14, under 19 e donne.

I tagliandi disponibili, nei limiti di capienza consentiti dalle attuali disposizioni che disciplinano gli eventi sportivi all’aperto, saranno in vendita ai seguenti prezzi:

Tribuna coperta/scoperta – Curva Vesuvio: prezzo unico euro 13,00;

Tribuna – Curva Vesuvio bambini fino a 8 anni compresi: ingresso omaggio (se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso);

Tribuna ridotto dai 9 ai 13 anni compresi: euro 5,00 (se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso);

Tribuna ridotto 14/18 anni compresi e donne: euro 10,00;

Distinti ospiti: prezzo unico euro 13,00 oltre diritti di prevendita.

La prevendita, presso i botteghini lato tribuna dello stadio “Liguori”, sarà aperta martedì 19 ottobre (dalle ore 17 alle 20) e proseguirà mercoledì 20 ottobre dalle ore 10 alle 12 e dalle 17,30 fino ad inizio gara.

All’esito della odierna riunione del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza), si comunica, inoltre, che la prevendita dei biglietti validi per il settore ospiti sarà attiva a partire dalle ore 16 di questo pomeriggio – terminando tassativamente alle ore 20 di martedì 19 ottobre – attraverso il circuito Go2 (www.go2.it), con possibilità di acquisto sia on-line che presso il rivenditore di prossimità “Bar-Tabacchi 90° minuto”, sito in Campobasso alla via Benedetto Croce numero 24. I sostenitori ospiti dovranno, pertanto, giungere allo stadio già muniti di titolo d’ingresso.

Per il pubblico di casa (afflusso allo stadio da via Cimaglia) sarà infine riproposto il “Servizio-navetta” gratuito, attivo mercoledì dalle ore 18,30 alle 20, con corse che partiranno da piazza Martiri d’Africa (altezza edicola Barone) e da corso Vittorio Emanuele (altezza Palazzo Vallelonga).

Ufficio stampa Turris Calcio