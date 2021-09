Turris – Prevendita per il match di Coppa Italia con la Viterbese

La U.S. Viterbese 1908 ha reso noto che sono in vendita i tagliandi per la gara Viterbese-Turris, valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Lega Pro, in programma mercoledì 15 settembre alle ore 18 presso lo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo.

I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente attraverso il circuito Go2 (www.go2.it), on line e presso le ricevitorie abilitate.

La prevendita dei tagliandi validi per il settore ospiti (al prezzo di euro 10 più diritti di prevendita) terminerà alle ore 19 di martedì 14 settembre. Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 6 anni.

La società di casa ricorda, inoltre, che l’eventuale cambio nominativo dell’utilizzatore del tagliando potrà essere effettuato esclusivamente sul sito www.go2.it.