Turris – Prevendita per il match con il Catania: info e prezzo

La S.S. TURRIS CALCIO rende noto che è attiva la prevendita dei biglietti validi per il settore ospiti dello stadio “Angelo Massimino” in occasione della gara di campionato Catania-Turris, in programma giovedì 30 settembre alle ore 14,30.

I biglietti sono disponibili in tutte le rivendite autorizzate del circuito TicketOne, elencate dal sito ufficiale (https://www.ticketone.it/help/outlets/), ed on line (link per l’acquisto: https://sport.ticketone.it/seatmap/47444/90600203/catania-vs-turris-serie-c).

I tagliandi validi per l’accesso al settore ospiti, al prezzo di complessivi euro 12 (inclusi diritti di prevendita) saranno tuttavia in vendita fino alle ore 19 di mercoledì 29 settembre.