Turris – Prevendita gara con il Taranto, ecco le informazioni

La S.S. TURRIS CALCIO comunica termini e modalità della prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara di campionato contro il TARANTO F.C. 1927, in programma mercoledì 22 dicembre (ore 21) allo stadio “Amerigo Liguori”.

Confermato l’ingresso gratuito per i bambini fino ad 8 anni compresi purché accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso e previo ritiro al botteghino del biglietto omaggio. Confermate inoltre, sempre per i settori riservati al pubblico di casa, le riduzioni in favore di ragazzi, donne ed over 65. I tagliandi disponibili, nei limiti di capienza consentiti dalle attuali disposizioni che disciplinano gli eventi sportivi all’aperto, saranno in vendita ai seguenti prezzi:

Tribuna coperta: euro 20,00;

Tribuna scoperta: euro 15,00;

Tribuna bambini nati dal 2013: ingresso omaggio (se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso);

Tribuna ridotto under 13 (nati dal 2008 al 2012): euro 5,00 (se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso);

Tribuna ridotto under 18 (nati dal 2003 al 2007) – donne – over 65: euro 10,00;

Curva Vesuvio: euro 15,00;

Curva Vesuvio bambini nati dal 2013: ingresso omaggio (se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso);

Distinti ospiti: prezzo unico euro 15,00 oltre diritti di prevendita.

La prevendita in favore del pubblico locale, presso i botteghini lato tribuna del “Liguori”, sarà aperta già nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 dicembre, dalle ore 17 alle 20 e proseguirà nelle giornate di martedì (ore 17-20) e mercoledì (dalle ore 17,30 fino ad inizio gara).

La prevendita dei biglietti validi per il settore ospiti sarà, invece, attivata all’esito della riunione odierna del G.O.S. e si avvarrà del circuito Go2 (www.go2.it), con possibilità di acquisto sia on-line che attraverso il rivenditore di prossimità “Tabaccheria Caracciolo”, sito in Taranto al viale Trentino, 5.

In favore del pubblico di casa (afflusso allo stadio da via Cimaglia) sarà inoltre riproposto il “servizio-navetta” gratuito, con corse che partiranno – dalle ore 19,30 alle 21 – da Palazzo Vallelonga e da piazza Martiri d’Africa (altezza edicola Barone).

Si ricorda che, per effetto del Decreto legge 172/2021, per l’accesso allo stadio è richiesto il possesso della Certificazione verde Covid-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione (cosiddetto Green pass “rafforzato”), non essendo più sufficiente la preventiva effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. In assenza di tale certificazione non sarà consentito l’accesso all’evento e non maturerà alcun diritto al rimborso del titolo eventualmente già acquistato.