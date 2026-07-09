Turris – Presentato il nuovo progetto, Langella: “Riportare la Turris ai livelli che merita”

Entusiasmo e condivisione di intenti hanno caratterizzato la serata dedicata alla presentazione del progetto sportivo della FC Turris 1944, un momento che ha rappresentato un nuovo importante passo nel percorso di crescita della società e nel rafforzamento del legame con la città.

Il presidente Giuseppe Langella ha illustrato la visione e gli obiettivi del nuovo corso, ribadendo la volontà di costruire una società solida, organizzata e fortemente radicata sul territorio: «Ci tengo a ringraziare l’intera Amministrazione comunale per la disponibilità che ci sta dimostrando – ha dichiarato il presidente – così come desidero ringraziare la persona che, pur scegliendo di restare anonima, ci ha consentito di riabbracciare un simbolo importante della nostra storia. Il nostro progetto nasce con idee chiare, grande passione e un unico obiettivo: riportare la Turris ai livelli che merita, insieme alla sua città.» Langella ha inoltre sottolineato la volontà di investire concretamente sul futuro, partendo dal settore giovanile e annunciando un anno di partecipazione gratuita alla scuola calcio, iniziativa che testimonia la volontà di avvicinare sempre più bambini e famiglie ai colori corallini.

Accanto al presidente erano presenti il direttore generale Daniele Flammia, il direttore sportivo Ciro Raimondo e il tecnico Domenico Giampà, protagonisti della presentazione dell’area tecnica che guiderà la squadra nella nuova stagione.

Il direttore generale Flammia ha evidenziato il clima di collaborazione instaurato con le istituzioni e ha confermato l’impegno della società nello sviluppo del settore giovanile, nella promozione di iniziative sociali e nel riportare le famiglie allo stadio, elementi considerati centrali nella crescita del club.

Il direttore sportivo Raimondo ha ribadito l’ambizione della società e la volontà di costruire una squadra competitiva, valorizzando la determinazione della proprietà nel mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per affrontare un campionato da protagonisti.

Grande entusiasmo anche nelle parole di mister Giampà, che ha sottolineato come il calore della piazza rappresenti uno stimolo ulteriore per affrontare con responsabilità e determinazione la nuova avventura.

Alla serata hanno preso parte anche il sindaco Luigi Mennella, il presidente del Consiglio comunale Frulio e la consigliera delegata allo Sport Valentina Ascione, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni al progetto. Il sindaco ha confermato il sostegno dell’Amministrazione, riconoscendo nella FC Turris 1944 un patrimonio sportivo e sociale di grande valore per l’intera città.