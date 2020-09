Turris – Presentate le nuove divise per la stagione 2020/2021

Caratteristiche tecniche: materiale bi-elastico, composto da poliestere ed elastan. Il Wicking Treatment su tutte e tre le maglie rende il filato idrofobo e garantisce una traspirazione ottimale e una rapida asciugatura. Spacchetti laterali. Tutte le maglie riportano sulle spalle, al centro, la scritta “SS Turris 1944” insieme alla dicitura ‘A Torre ‘u Grieco come marchio identitario e testimonianza del legame fortissimo della squadra con la città.

Pantaloncino in Interlock con trattamento Wicking. Fascia elastica in jacquard che garantisce tenuta ottimale durante la corsa, combinata con vita elasticizzata e laccetto. Spacchetto laterale sulla gamba.

Maglia Home. Base maglia rosso acceso con stampa a sublimazione degli sponsor e del simbolo dell’araba fenice che risorge dalle proprie ceneri, in evidenza sul fronte e sul retro della maglia. Girocollo e giromanica neri. Logo SS Turris Calcio in silicone e logo EYE Sport in rilievo. Pantaloncino total black e logo Turris in silicone su gamba destra.

Maglia Away. Colore bianco con stampa a sublimazione degli sponsor e del simbolo dell’araba fenice sul fronte e sul retro della maglia. Girocollo e giromanica rossi. Logo SS Turris Calcio in silicone e logo EYE Sport in rilievo. Pantaloncino rosso monocolore e logo Turris in silicone su gamba destra.

Maglia Third. Colore grigio con stampa a sublimazione, tono su tono, del simbolo della fenice sul fronte e sul retro della maglia; sponsor stampati in plastisol HQ. Logo SS Turris in silicone e logo EYE Sport in rilievo. Pantaloncino total black e logo Turris in silicone su gamba destra