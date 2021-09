Turris – Picerno: 0-1. Le parole di Caneo: “Dovevamo essere più cattivi sotto porta”

Dopo l’amara sconfitta subita in casa contro il Picerno, ai microfoni abbiamo mister Caneo.

“Certe persone in campo dovrebbero essere equilibrate, gli errori nostri sono tanti, non abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato, c’è molto rammarico, arriviamo in area ma non concretizziamo. È colpa mia, non dovevo mettere la punta, forse un difensore, ma volevo vincerla”. Ecco una prima disamina del tecnico corallino.

“Dovevamo essere più cattivi sotto porta, la squadra lavora tanto e prepara bene le situazioni, solo che non concretizziamo. Santaniello gioca lontano dalla porta per caratteristiche sue. In area portiamo anche parecchia gente ma non si finalizza.”

Sul cambio Bordo/Franco invece dice: “Mi serviva un centrocampista più leggero, poi dinamico che facesse giocare di più la squadra”.

Sulle critiche:” Sono sereno, ci stanno le critiche quando si perde, è normale, ma so che la squadra ha più pregi che difetti”.