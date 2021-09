Turris – Picerno: 0 – 1. Cadono ancora in casa i corallini

Cade ancora in casa la Turris, questa volta nel finale contro il Picerno. Una buona Turris che colpisce anche 2 traverse, deve arrendersi ad un bel Picerno che si fa pericoloso in più di un’occasione, impegnando seriamente l’estremo difensore della Turris e difendendo molto bene il pari che gli sarebbe anche andato bene.

Primo tempo

Al 10′ primo squillo della Turris con Tascone che ci prova dai 20 metri, il pallone però finisce sopra la traversa.

Al 15′ ancora Turris pericolosa con Leonetti, che riceve da Bordo e dal limite dell’area calcia, respinge Albertazzi.

Al 20′ sono ancora pericolosi i corallini con Tascone che dall’interno dell’area di rigore arriva a calciare, ma una grandissima parata di Albertazzi nega il vantaggio ai padroni di casa.

Al 42′ grande occasione per il Picerno con Vivacqua che calcia a giro sul secondo palo, ma Perina con un miracolo evita il gol.

Al 44′ ancora Picerno pericoloso, stavolta con Carrà che calcia dopo una bella azione pericolosa, risponde ancora presente Perina.

Secondo tempo

Al 46′ ci prova Giannone con una punizione dai 20 metri, palla al lato.

Al 60′ Leonetti calcia dai 18 metri, il pallone si stampa sulla traversa.

Al 67′ ancora traversa per la Turris, stavolta con Varutti che riceve un cross da Tascone e di testa manda il pallone sul mercato montante.

Al 68′ la Turris merita il vantaggio. Giannone sbaglia clamorosamente un rigore in movimento calciando alto.

All’88 grandissima occasione per il Picerno. Reginaldo riceve in area di rigore, si gira e calcia, ma ancora Perina salva.

Al 89′ vantaggio Picerno. Setola riceve in area di rigore, calcia al volo e insacca.

Al 97′ espulso Perina, Esempio in porta.

Finisce dunque la seconda partita in campionato giocata in casa per la Turris con una sconfitta tutto sommato immeritata, ma che lascia tanti problemi al tecnico Caneo.

Il tabellino:

TURRIS-PICERNO 0-1

RETE: st 43′ Setola.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini (10′ st Di Nunzio), Esempio; Ghislandi, Bordo (10′ st Franco), Tascone, Varutti; Giannone (34′ st Pavone), Santaniello (24′ st Longo), Leonetti (24′ st Sartore). A disp.: Abagnale, Zanoni, Loreto, Giofré, Finardi. Iglio, D’Oriano. All. Caneo.

PICERNO (4-3-3): Albertazzi; Vanacore, Ferrani, Allegretto, Guerra (43′ st Setola); De Ciancio, Dettori (1′ st Reginaldo), Pitarresi; D’Angelo (33′ st De Franco), Vivacqua (17′ st Viviani), Carrà (18′ st Gerardi). A disp.: Viscovo, Summa, De Cristofaro, Alcides Dias, Esposito, Gerardi, Garcia, Terranova. All. Palo.

ARBITRO: Gemelli di Messina.

NOTE – Spettatori 697. Ammoniti: Esempio, Franco, De Franco, Vanacore. Espulsi al 51′ st Perina e Viscovo (dalla panchina).