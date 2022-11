Turris – Pescara: 2-3. Le parole di Di Michele: “A questi ragazzi posso solo dire grazie.”

Sul come si esce da questa situazione: “Si esce con la prestazione, abbiamo giocato bene. La squadra è mentalmente debole, poi si ci mettono gli episodi arbitrali e tutto ciò toglie qualcosa ad una squadra che vuole trovare un’identità.”

Sulla difficoltà della classifica: “Siamo a due punti dai playoff e ad uno dai playout. Devo dire grazie a questi ragazzi, c’è stata una reazione importante. Oggi a questi ragazzi posso solo dire grazie. Oggi è problematico affrontare la Turris.”

Su Santaniello: “Ha avuto un problema muscolare al flessore, ha sentito tirare.”

Su Longo e non Maniero: “Maniero ha avuto un problema alla schiena, non ho voluto rischiare e toglierlo dopo 20 minuti. Longo a me è piaciuto.”

Sul modulo: “Questa è una squadra che non può fare il 4-3-3 senza Giannone.”

Su Ardizzone: “Cercavo più qualità ecco perché ho inserito Taugordeau, come calcia lui, in Serie C non ce ne sono.”