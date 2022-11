Turris – Per il match con la Gelbison divieto ai residenti nella provincia di Napoli

La S.S. Turris Calcio comunica che per la gara di domenica prossima in programma contro la Gelbison al “Marcello Torre” di Pagani è stato notificato dal Prefetto di Salerno il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso per tutti i residenti nella provincia di Napoli.