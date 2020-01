Turris – Partita la prevendita per la gara di domenica. Ecco le modalità

Comunicato stampa

La Asd Turris Calcio comunica che nel pomeriggio odierno partirà la prevendita dei biglietti del settore ospiti per la gara di domenica prossima in programma al “Tintisona” di Paliano contro l’Anagni. A seguito delle disposizioni della Questura di Frosinone, saranno messi a disposizione dei sostenitori della Turris n. 100 biglietti, nominativi. I sostenitori corallini potranno acquistare al prezzo di 12.50 + d.p. i biglietti nominativi esclusivamente in prevendita, previa esibizione di un documento di identità, presso il punto vendita autorizzato POSTORISERVATO.IT di Torre del Greco (Na):

Tabacchi Borrelli

Corso Vittorio Emanuele, 149

80059 Torre del Greco NA

081 881 1673.