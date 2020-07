Turris – Paolo Staffa nuovo coordinatore dell’area tecnica

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver individuato, nella persona di Paolo Staffa, la figura professionale di nuovo coordinatore dell’area tecnica.

Di origini cosentine, Staffa si è distinto nei suoi recenti trascorsi quando ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo di Avezzano e Marina di Ragusa in serie D.

Metterà al servizio della Turris le sue conoscenze e capacità, tese da sempre a valorizzare i giovani, pur essendo un profondo conoscitore del calcio a 360 gradi, affiancando i vertici della società – ed in particolare il direttore generale Primicile ed il direttore sportivo Piedepalumbo – nelle scelte e nelle strategie di avvicinamento al prossimo campionato di serie C.

Il neo coordinatore dell’area tecnica commenta così l’approdo alla Turris: “Sono orgoglioso di essere stato investito di un ruolo importante e delicato, che raccolgo con emozione e soddisfazione. Ringrazio la società dell’opportunità concessami. L’obiettivo

professionale, a livello personale, è lo della Turris: confermarsi e fare bene anche nel calcio professionistico”.