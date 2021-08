Turris – Pandolfi ceduto al Cosenza, rescinde Lucarelli

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver raggiunto l’accordo con il COSENZA CALCIO per la cessione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Luca Pandolfi (classe 1998).

L’operazione è stata definita, a Milano, dal direttore sportivo Rosario Primicile finalizzando le interlocuzioni avute con il ds del club calabrese, Roberto Goretti.

Definita, al contempo, anche la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del difensore Matteo Lucarelli (classe 2001).

La società ringrazia i due calciatori per il contributo fornito ed augura loro le migliori fortune umane e professionali.