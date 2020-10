Turris – Paganese 0-3: primo ko per i corallini, derby agli azzurrostellati

Prima sconfitta in campionato per la Turris, che cade in casa nel derby con la Paganese.

Primo tempo

Al 7′ prima occasione per la Turris. Romano colpisce di testa dagli sviluppi un corner, palla sopra la traversa.

Al 10′ vantaggio Paganese con Diop, che su cross dalla sinistra insacca di testa.

Al 14′ ancora corallini in avanti con Tascone che calcia dai 20 metri, palla fuori.

Al 20′ raddoppio Paganese. Punizione dalla destra, Abagnale si lascia sfuggire il pallone dalle mani e Svampato ribadisce in rete.

Al 33′ occasione Turris con Romano che colpisce di testa, Campani respinge in angolo.

Secondo tempo

Al 58′ ci prova Giannone da fuori area, palla in angolo.

Al 60′ occasione Paganese. Mattia raccoglie un cross in area di rigore, calcia da pochi metri, ma spara alto.

Al 63′ ancora occasione Turris. Cross di Da Dalt, raccoglie sul secondo palo Esempio che di testa la manda fuori.

Al 78′ Paganese vicina al tris. Cesaretti riceve il pallone in area di rigore e calcia, palla alta.

Al 85′ la chiude la Paganese. Bonavolontà raccoglie il pallone al limite dell’area e insacca.

I corallini cadono in casa, ma restano a 10 punti in classifica con 2 partite da recuperare, la prima mercoledì in quel di Avellino, la seconda a Palermo, con una data ancora non stabilita.