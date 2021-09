Turris – Nunziante in ospedale a Foggia dopo l’infortunio

La S.S. TURRIS CALCIO esprime un forte incoraggiamento al proprio calciatore Christian Nunziante, tuttora in osservazione presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, dove è stato condotto per accertamenti al termine dell’incontro disputato dalla squadra allo stadio “Zaccheria” su pronta indicazione dello staff sanitario della Turris alla luce della sintomatologia manifestata.

Il giovane calciatore, al minuto 89 della gara, a seguito di un contrasto aereo con un avversario, è ricaduto violentemente sul terreno di gioco. Le conseguenze dell’impatto hanno interessato la regione lombare sinistra.

Nunziante resterà monitorato per le prossime 48-72 ore dal personale della struttura foggiana e dalla equipe medica della Turris, rimasta in loco per assistere il ragazzo. Al contempo, la società – impossibilitata a presenziare per il rispetto delle normative anti-Covid nelle strutture ospedaliere – si è immediatamente adoperata per mettere a disposizione dei familiari del calciatore le opportune condizioni di alloggio per tutto il tempo di permanenza sul posto che la situazione richiederà.

A Christian l’augurio di pronta guarigione da tutti i componenti dello staff societario e tecnico nonché dai compagni di squadra.