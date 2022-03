Turris – Monterosi Tuscia: 0 – 2. Seconda sconfitta consecutiva per i corallini

Perde ancora la Turris, che in casa col Monterosi non riesce a rimontare il gol preso dopo soli 6 minuti. I corallini chiudono addirittura la gara in 9, ea causa delle espulsioni di Bordo e Pavone.

Primo tempo

Al 6′ vantaggio del Monterosi con Parlati, che dagli sviluppi di un corner colpisce di testa, respinge Perina, ma il pallone torna a lui e ribadisce in rete.

Al 10′ prima occasione per la Turris con Leonetti che supera un difensore e calcia, ma viene rimontato e il pallone finisce in angolo.

Al 20′ Nunziante riceve in area da Franco ma calcia alto a tu per tu col portiere.

Al 22′ grande occasione per il Monterosi. Ekuban riceve in area, calcia di prima ma colpisce il palo.

Al 44′ Turris in 10. Espulso Bordo.

Secondo tempo

Al 51′ occasione Turris. Franco crossa da una punizione, Manzi colpisce di testa ma il pallone finisce fuori.

Al 72′ Turris pericolosa con Leonetti, che riceve in area di rigore ma non è rapido a calciare e viene rimontato dal difensore.

Al 73′ Turris in 9. Espulso anche Pavone.

Al 94′ la chiude il Monterosi con Costantino ,che in contropiede batte Perina.

IL TABELLINO:

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi (45’st Nocerino), Sbraga (30’st Iglio), Varutti; Ghislandi (25’st Di Nunzio), Bordo, Franco, Nunziante (25’st Pavone); Giannone (1’st Finardi), Santaniello, Leonetti. All: Caneo. A disp: Abagnale, Colantuono, Primicile, Zanoni, D’Oriano.

MONTEROSI (4-4-2): Alia; Piroli (9’st Basit), Mbende, Rocchi, Tonetto; Milani, Parlati, Franchini (31’st Buglio), Cancellieri; Adamo, Ekuban (16’st Costantino). All: Menichini. A disp: Basile, Cotugno, Luciani, Artistico, D’Antonio, Caon.

ARBITRO: Catanoso di Reggio Calabria.

RETI: 6’pt Parlati, 49’st Costantino.

NOTE: ammoniti Ekuban, Franco, Bordo, Piroli, Alia, Mbende, Franchini, Tonetto. Espulsi Bordo al 44’pt per somma di ammonizioni e Pavone al 28’st per gioco pericoloso. Spettatori: 882 (inclusa quota abbonati).