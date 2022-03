Turris – Monterosi Tuscia: 0-2. Le parole di Primicile: “Deluso dall’atteggiamento della squadra”

Dopo la sconfitta col Monterosi, ai microfoni il direttore: Rosario Primicile

“Sono deluso per l’atteggiamento dei nostri ragazzi, se qualcuno ha tirato i remi in barca, gli dico di sudare la maglia. Poi meritiamo rispetto dal punto di vista arbitrale, non deve essere un’alibi, ma meritiamo rispetto.”

Sul calo rispetto al girone di andata: “Gli obiettivi erano quelli di fare un campionato tranquillo e raggiungere i playoff. Se qualcuno pensa che non sia importante l’obiettivo di squadra, ma quello personale, ce lo dica.”

Sul come si esce da questa situazione: “Si esce lavorando a testa bassa.”