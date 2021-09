Turris – Monopoli: 1-2. Un avvio shock condanna i corallini

Finisce con una sconfitta per i corallini la prima di campionato al Liguori. La Turris non riesce a ribaltare il risultato che è maturato in 7 minuti. Prima un errore di Perina, poi un gol subito da palla inattiva. A nulla è servito il gol di Tascone che ha riaperto il match. Nel mezzo, un rigore parato dall’estremo difensore corallino.

Primo tempo

Al 2′ gol del Monopoli. Erroraccio di Perina che sbaglia il rinvio e regala la palla a Starita che a porta vuota sigla il gol del vantaggio.

Al 7′ raddoppio del Monopoli. Dagli sviluppi di un corner dalla sinistra stacca più in alto di tutti Arena ed insacca.

Al 11′ è assedio Monopoli. Ancora Starita davanti al portiere grazie ad un errore della difesa. Stavolta ci mette una pezza Perina.

Al 15′ occasione Turris con Varutti che raccoglie un cross dalla sinistra di Giannone, ma di testa manda alto.

Al 20′ ancora Varutti si divora un gol a due passi dalla porta. Dagli sviluppi di una punizione dalla destra arriva di testa il numero 23 corallino ma clamorosamente manda a lato.

Al 25′ Nunziante calcia dai 20 metri ma Loria manda in angolo. Dagli sviluppi del corner la palla attraversa pericolosamente l’area di rigore, nessuno riesce a spedirla in rete.

Al 29′ ancora Turris. Giannone recupera il pallone in area di rigore, ma calcia purtroppo centralmente.

Al 32′ rigore inesistente per il Monopoli. Va sul dischetto Starita, Perina lo ipnotizza.

Secondo tempo

Al 66′ gol della Turris. La riapre Tascone con un tiro da fuori area.

Al 70′ ancora Perina combina un guaio coi piedi passando il pallone a Starita, ma l’attaccante ospite calcia centrale. La Turris si salva dal terzo gol subito.

Finisce 1-2 il match tra Turris e Monopoli. I corallini ci hanno provato nel primo tempo a pareggiare la partita, nonostante un avvio shock. Nel secondo tempo gli uomini di Caneo non sono riusciti ad essere molto pericolosi, a parte il gol di Tascone che ha riaperto la partita.

Sabato sera la Turris sarà impegnata a Foggia, in cerca della prima vittoria in campionato.

Il tabellini

TURRIS-MONOPOLI 1-2

Reti: pt 1′ Starita, 7′ Arena; st 21′ Tascone.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Zanoni (15′ st Giofre’); Nunziante (30′ st Pavone), Franco (43′ st Bordo), Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello (15′ st Longo), Leonetti. A disp: Abagnale, Colantuono, Loreto, Di Nunzio, Iglio, Palmucci, Finardi, D’Oriano. All. Caneo.

MONOPOLI (3-5-2 ): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti (15′ st Novella) Bussaglia (27′ st Hamlili), Vassallo, Piccinni (37′ st Langella), Guiebre; Starita (37′ st Nocciolini), D’Agostino (15′ st Grandolfo). A disp.: Guido, Riggio, De Santis, Morrone, Romano, Tazzer, Nina. All. Colombo.

Arbitro: Mario Davide Arace (Sez. Lugo Di Romagna).

Note – Ammoniti: Arena, Tascone, Lorenzini, Recupero: pt 0′; st 4′. Al 30′ pt Perina respinge rigore a Starita.