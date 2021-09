Turris – Monopoli: 1-2. Le parole di Caneo: “Atteggiamento sbagliato, questo non deve succedere ma sono contento di ciò che ho visto in campo”

“C’è stato un atteggiamento sbagliato, questo non deve succedere. Ma sono contento di ciò che ho visto in campo. È un risultato bugiardo, non premia quanto fatto dalla squadra in campo. Ci siamo presentati 4 volte davanti alla porta con Varutti ma non abbiamo fatto gol. Abbiamo delle attenuanti, ma queste non ci fanno crescere. Dobbiamo fare mea culpa”. Ecco come esordisce il tecnico corallino Bruno Caneo.

A proposito di attenuanti, il mister continua poi dicendo: “Non serve dare la colpa all’arbitro, c’erano due episodi su cui i ragazzi hanno protestato, uno era netto. Dico io, se dai un rigore a loro dubbio, ne dai uno netto a noi, poi possiamo anche sbagliarlo ma tu dallo”.

Non sembra un passo indietro rispetto a Taranto, i corallini hanno avuto molte occasioni, soprattutto nel primo tempo con Varutti: “Non è un passo indietro rispetto a Taranto, la prestazione c’è stata, non era facile moralmente ribaltare la situazione”.

La manovra si è illuminata, ma si concretizza poco: “C’è bisogno che gli attaccanti si muovano meglio, dobbiamo trovarci di più e giocare con serenità”.

Sulla sostituzione di Santaniello dice: “Mi serviva una punta che attaccasse di più lo spazio. Siccome Santaniello aveva dato tutto, ho messo Longo che ha dato più vivacità all’attacco”.

Sul centrocampo: “Sono stato contento del centrocampo, è andato bene, ha palleggiato ed ha fatto girare la palla in modo produttivo”, conclude Caneo.