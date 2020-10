Turris – Monopoli: 1-1. Non basta Pandolfi: corallini costretti al pari da Arlotti

Si interrompe a tre la striscia di vittorie della Turris, che raccoglie solo un pari in casa contro il Monopoli.

Primo tempo

Al 10′ Monopoli vicino al gol con Santoro, che calcia a pochi passi dalla porta, ma Abagnale risponde presente. Al 33′ Turris vicina al vantaggio con Romano che raccoglie un ottima sponda di Pandolfi, ma calcia alto da pochi passi. Al 39′ bel cross dalla sinistra di Loreto per Romano, colpisce di testa, ottima parata di Pozzer.

Secondo Tempo

Al 48′ gran conclusione di Starita, respinge in angolo Abagnale. Al 50′ vantaggio Turris con Pandolfi, che raccoglie un rilancio di Di Nunzio, anticipa Pozzer in uscita e insacca. Al 64′ Pandolfi sfiora la doppietta: raccoglie un lancio dalla metà campo, aggancia bene, salta 2 avversari in palleggio, prova il pallonetto, ma la palla va alta. Al 68′ Monopoli vicinissimo al pari. Angolo dalla sinistra, colpo di testa di Starita, salvataggio sulla linea di Di Nunzio. Al 81′ Pareggio del Monopoli: Arlotti raccoglie un cross, colpisce al volo, e palla in rete. Al 84′ incredibile occasione da gol per il Monopoli che a pochi passi da Abagnale spara alto. Al 92′ Ancora occasione da gol per il Monopoli, con Paolucci che colpisce di testa il pallone a pochi passi dalla porta, palla alta.

Ancora una buona prova per gli uomini di mister Fabiano, che nonostante non abbiano ottenuto una vittoria, restano imbattuti e ottengono un altro importantissimo punto in ottica salvezza.

Francesco Giglio