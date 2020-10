Turris – Monopoli: 1-1. Le parole di Fabiano e Pandolfi

Non c’è rammarico, ma tanta soddisfazione nelle parole di Mister Fabiano e del calciatore Pandolfi, per la partita appena disputata, contro un avversario ostico.

Fabiano soddisfatto

“Un grande pareggio, complimenti al Monopoli”, così esordisce il tecnico corallino, che durante la conferenza stampa post partita, non risparmia complimenti alla squadra pugliese ed allo stesso tempo, non può che essere pienamente soddisfatto del risultato ottenuto.

“Dopo il vantaggio avremmo dovuto concretizzare di più. Il nostro atteggiamento difensivo è dipeso dalla forza del Monopoli che fisicamente ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alla Turris.”

L’allenatore corallino ha condiviso la bontà delle decisioni dell’arbitro contestate dai pugliesi.

Le Parole di Pandolfi

“Era importante non perdere oggi. Restiamo coi piedi per terra, ci dobbiamo salvare.”