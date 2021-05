Turris – Mister Caneo ai tifosi: “La salvezza mi rende orgoglioso di aver contribuito a regalare una grande soddisfazione”

DI seguito il messaggio a tifosi corallini da parte del mister Bruno Caneo.

“Rivolgo un saluto speciale a tutti i tifosi corallini, speciale perché non ho potuto gioire insieme a voi per una salvezza storica e che sicuramente sarà ricordata come la salvezza del silenzio, nel rispetto per le persone che non son più con noi a causa della pandemia. Ma, come sempre, la vita va avanti e la salvezza mi rende orgoglioso di aver contribuito insieme a tutte le componenti che hanno fatto parte del progetto Turris 2020-21 a regalare una grande soddisfazione ai tifosi! Quando le persone che sono vicino a me gioiscono, io sono contento e, nel momento in cui abbiamo raggiunto la salvezza, ho pensato a tutti voi che non avete potuto gioire sul campo, fisicamente, insieme a noi…”.

Con affetto.

Bruno Caneo