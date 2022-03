Turris – Match con il Monterosi, ecco le informazioni sulla prevendita

La S.S. TURRIS CALCIO comunica che – fatte salve le riduzioni – sarà applicato un prezzo unico d’ingresso nei settori riservati al pubblico di casa in occasione della gara infrasettimanale di campionato Turris-Monterosi, in programma allo stadio “Liguori” mercoledì 16 marzo (ore 21).

Ampliata, inoltre, la fascia d’età (fino a 12 anni) che avrà accesso gratuito in “tribuna Strino”.

I tagliandi disponibili, nei limiti di capienza attualmente consentiti per gli eventi sportivi all’aperto, saranno pertanto in vendita ai seguenti prezzi:

Tribuna coperta/scoperta: euro 10,00;

Tribuna under 12 (nati dal 2010): ingresso omaggio (se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso e previo ritiro del titolo omaggio al botteghino);

Tribuna ridotto under 18 (nati dal 2004) e donne: euro 5,00;

Curva Vesuvio: euro 10,00;

Distinti ospiti: euro 8,00 oltre diritti di prevendita.

La prevendita in favore del pubblico locale, presso i botteghini lato tribuna del “Liguori”, sarà aperta nelle seguenti giornate e fasce orarie:

martedì 15 marzo: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19;

mercoledì 16 marzo: dalle ore 10 alle 12 e dalle 18 fino ad inizio gara.

All’esito della riunione odierna del G.O.S. si comunica che la prevendita in favore degli ospiti sarà invece attiva, da questo pomeriggio, attraverso il circuito “Go2” ( www.go2.it ) e cesserà, come da normativa, alle ore 19 del giorno antecedente la gara.

Si ricorda, inoltre, che in tutti i settori dello stadio è richiesto il possesso della Certificazione verde Covid-19 in corso di validità attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov2 da ciclo primario o la guarigione dall’infezione (“Green pass rafforzato”), in assenza della quale non sarà consentito l’accesso all’impianto né maturerà alcun diritto al rimborso del biglietto eventualmente acquistato. Restano valide le esenzioni per i minori di anni 12 e per i possessori di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Obbligatorio, inoltre, indossare una mascherina di tipo FFP2 (o di qualità superiore) a protezione delle vie respiratorie per tutto il tempo di permanenza all’interno dello stadio.